「マンガワン」第三者委報告書の編集者「G氏」は成田卓哉氏...Xで謝罪「真摯に向き合おうとしていませんでした」

小学館の漫画配信アプリ「マンガワン」をめぐる問題について、編集者の成田卓哉氏が2026年8月4日、Xで謝罪した。

被害女性とのLINEグループで示談交渉に参加

マンガワンをめぐっては、漫画『堕天作戦』の作者・山本章一氏が、20年に児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けたことを知りながら、22年に、「一路一」名義で漫画『常人仮面』の原作者として起用。さらに、マンガワンの編集者が山本氏と被害者の和解協議に関して、メッセージアプリのグループに参加し助言していたといった対応が国内外で問題視されている。

小学館は8月3日、公式サイトを更新し、第三者委員会による調査報告書を公開した。

報告書によると、『堕天作戦』について、当初、マンガワン編集室に所属するフリーランスの者が担当編集者を務めていたが、18年4月頃、同氏と小学館との契約が終了したことに伴い、当時フリーランスであった「G氏」が担当を引き継いだとしていた。被害女性から編集部への連絡を受け、G氏は被害女性とのLINEグループで示談交渉に参加した。

なお、G氏は「23年2月から小学館の従業員として採用された」という。