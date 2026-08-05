【ドジャース】キム・ヘソン、トレード期限終了で移籍実現せず...「ドジャース煉獄に」韓国メディア悲観

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年8月4日、ドジャース傘下3Aでプレーする韓国出身キム・ヘソン内野手（27）の大リーグ再昇格を悲観的に報じた。

「キム・ヘソンは、またポストシーズンの代走運命？」

今季マイナーでスタートを切ったキムは、4月6日に大リーグに昇格するも、打撃不振で5月下旬にマイナーに降格。今季の大リーグ成績は、打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.651となっている。

現在、チームは負傷者リストに入っていた選手が続々と戦線復帰し、戦力が充実している。右足首の手術明けで出遅れていたトミー・エドマン選手（31）が6月中旬に復帰し、「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス選手（34）が7月29日に戻ってきた。

3Aでくすぶるキムに対して、米メディアは再三にわたりトレード説を報じたが、トレード期限は日本時間4日午前7時に終了し、キムのトレードは実現しなかった。

複数の韓国メディアは、大リーグでの出場機会を得るために、トレードでの移籍が最善策との見方をしていた。

このような状況の中、「スポーツ朝鮮」は「『ドジャース煉獄』閉じ込められたキム・ヘソン、またポストシーズンの代走運命？」とのタイトルで記事化した。

記事は「キム・ヘソンにとってドジャースでの生活は『煉獄』のように感じられるのではないだろうか」と書き出し、次のような見解を示した。