「1万4000ドル費やしコリーに変身」海外注目　反響に本人驚き...犬そっくり着ぐるみ動画790万再生

「犬になった日本人」が海外で注目を集めていると、ツイッター(現・X)上で話題となっている。リアルなオーダー着ぐるみでコリー犬そっくりな姿になった人物は、トコさん(@toco_eevee)。

このオーダー着ぐるみを製作した映像制作会社ブラスト(東京都千代田区)の社内造形部門である特殊造型スタジオゼペットの公式サイトによると、費用は200万円以上にもなり、アメリカのニューヨーク・ポストは2023年7月下旬、「1万4000ドルを費やしてコリーに変身した人」などとして取り上げた。ほかにもカナダやインドなど複数の海外メディアがトコさんの姿を報じている。J-CASTニュースは8月5日、トコさんに海外での反響について聞いた。

「ここまでの反響になるとは思ってなかった」

トコさんのオーダー着ぐるみは2022年4月に一度、日本で話題となった。特殊造型スタジオゼペットが、公式ツイッターで制作事例として紹介。それを引用する形でトコさんもコリーの姿の動画を投稿し、反響を呼んだ。

その後7月22日、トコさんは自身のYouTubeチャンネル「動物になりたい(I want to be an animal)」に、ドイツのRTLテレビジョンに取材を受けた際の動画を投稿。コリーの姿でレポーターと外を歩く様子や、それを見た本物の犬や街の人々の反応を映している。トコさんによると「この動画を海外のメディアが話題として取り上げたことを皮切りに、他の海外メディアやSNSで拡散されたと認識しています」という。動画は8月7日時点で790万回再生を超えている。

トコさんは1日、「現在、メディア対応に追われています......!」と投稿。海外での反響について「ここまでの反響になるとは思ってなかったので、驚いております」とコメントした。