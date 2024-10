タレント・辻希美さんの16歳長女、希空(のあ)さんが2024年9月29日、母子共演したダンス動画をTikTokで公開した。

希美さんプロデュースのジャージを着てダンス

希空さんが公開したのは、タイの歌手・PONCHETさんの楽曲「I Like You The Most」をBGMにした15秒のダンス動画だ。

動画は身長がほとんど同じように見える2人の後ろ姿で始まり、腕を組んでリズミカルに足を上げたり、サングラスをかけた状態でカメラに向かって手を広げたりしている。

2人が着ているのは、希美さんのプロデュースブランド「Ange Charme(アンジュシャルム)」のジャージだ。ピンクと黒の色違いで、それぞれ背中にサンリオキャラクターの「ハローキティ」と「クロミ」がデザインされている。

投稿文で、希空さんは「グダグダすぎる笑」「#高二」「#親子」などと伝えた。

母の希美さんは07年にタレント・杉浦太陽さんと結婚し、同年11月に当時20歳で長女・希空さんを出産。現在までに4人の子どもに恵まれている。