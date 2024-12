俳優の竹内涼真さんが2024年12月4日、ダンスレッスン中の写真をインスタグラムで公開し、そのバキバキの腹筋が反響を呼んでいる。

「反則!!」「きゃーすんごいサービス」

竹内さんは「Dancing every day,learning so much from dance.」(毎日ダンスをしながら、ダンスから多くのことを学んでいます)「楽しい...」として、ダンススタジオで撮られた写真を公開した。中には、黒いタートルネックの服を胸の上まで上げ腹筋をチラ見せしているショットもある。

ハッシュタグで「#10dance」と記していることから、竹内さんが俳優の町田啓太さんとW主演を務める映画「10DANCE」(25年Netflixで配信予定)のレッスンと思われる。

コメント欄には、「あわわわわ 腹筋が」「きゃーすんごいサービス」「反則!!」「これ見れちゃっていいんですか」「セクシーすぎる」「腹筋見せはやばいですよォ!!」「目を奪われるすごい腹筋」「鍛え上げられ続ける腹筋は見とれるばかり」などの書き込みが相次いでいる。