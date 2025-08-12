広陵高校の暴力問題、マスコミ報道なぜ遅れた　新聞社主催の高校野球で「告発」がSNSで先行拡大した事情

SNSで告発された広島県の私立広陵高校野球部員による暴力疑惑は、2025年8月10日に堀正和校長が会見を開き、第107回全国高校野球選手権大会を辞退する事態に発展した。

学校や加害者の責任は当然だが、背景には高校野球の特異な構造がある。

「教育の場」と「商業イベント」が混在する場所になった理由

日本で野球が普及したのは、米国帰りの学生や教師が、東京開成学校予科（のちの東京大学）などで広めていったのがきっかけとされる。

野球は教育の一環として急速な人気の高まりをみせ、1915年には第1回全国中等学校優勝野球大会が朝日新聞社主催でスタート、1924年春からは毎日新聞社の主催で全国選抜中等学校野球選手権大会も開催される。それぞれの新聞社にとってブランド価値を高め、紙面販売などの利益を高める大会となった。

戦中の中断を経て、戦後の1946年に全国中等学校野球連盟、現在の日本高等学校野球連盟（高野連）が結成され、各新聞社と共に大会の主催者となる。

高校野球はテレビの発展によってさらなる人気拡大を見せ、出場校も増加、スター選手も生まれる。

そうするなかで、1963年に財団法人化（現在は公益財団法人）していた高野連が入場料などを管理、各新聞社は報道権益・広告効果などの間接的な利益を得るかたちが確立していった。

かつて、内閣官房参与などをつとめた経験を持つ高橋洋一氏は、甲子園は高視聴率にもかかわらず放映権料が高野連の収入に計上されていない点を指摘し、「甲子園高校野球は、高野連とマスコミ（NHK、朝日新聞・放送、毎日新聞・放送）にとって、コストのかからない超優良イベントになっている」（『J-CASTニュース』2024年8月29日）と述べている。

高校野球は「教育の場」と「商業イベント」という、相反するものが混在するのだ。