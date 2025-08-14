WBAフェザー級王座挑戦のグッドマン、「王者ボールは井上尚弥より簡単ではない」米メディア報道

米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）が2025年8月13日、WBA世界フェザー級王座に挑むサム・グッドマン（オーストラリア、26）のインタビュー記事を公開し、世界王座に初挑戦するグッドマンの心境を報じた。

グッドマンは井上戦を負傷のため2度キャンセル

グッドマンは16日にサウジアラビアで、WBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国、28）に挑戦する。

プロデビュー以来、20勝（8KO）無敗を誇るグッドマンは、元スーパーバンタム級の選手で、24年12月24日にスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）に挑戦する予定だった。

ところが試合直前の練習中に左目上をカットし、試合は1か月後に延期。気持ちを切り替え仕切り直したが、またもグッドマンが練習中に左目上を負傷。今度は延期ではなく、試合中止となった。井上は、グッドマンの代替として、WBO同級11位キム・イェジョン（韓国）を相手に防衛戦を行った。

井上戦を2度キャンセルし、スーパーバンタム級での世界王座挑戦を諦めたグッドマンは、階級をひとつ上げ、フェザー級王者ボールに挑戦することになった。グッドマンにとって、これが初めての世界タイトルマッチとなる。

一方の王者ボールは、これが3度目の防衛戦となる。フェザー級王者の中でも実力者として知られ、一時は井上の対戦候補に浮上。25年12月に井上が階級をフェザー級に上げ、サウジアラビアでボールに挑戦する計画もあった。