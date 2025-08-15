靖国神社「公式参拝」は、なぜ1回しか行われなかったのか　「中曽根文書」会見記録とオフレコメモから読み解く一部始終

終戦の日にあたる8月15日は、超党派の議員連盟「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」メンバーが靖国神社（東京都千代田区）を参拝するのが恒例だ。ただ、現役首相による8月15日の参拝は2006年の小泉純一郎氏を最後に途絶えている。

現時点で戦後唯一の「公式参拝」が行われたのは、ちょうど40年前の1985年8月15日のことだ。中曽根康弘首相（以下、肩書きはいずれも当時）によるものだ。公式参拝をめぐっては、当初は近隣諸国からの反応をきわめて楽観視。86年以降も継続する意欲を見せていた。だが、実際には中国からの反発が予想外に強く、結局は85年の秋の例大祭や86年の終戦の日の参拝を見送っている。

中曽根氏が生前、国立国会図書館（東京都千代田区）に寄託した大量の文書の中には、官房長官会見の記録や、政府・与党幹部がクローズドな場で記者と話した内容を記した、いわゆる「オフレコメモ」も含まれる。一連の経緯を「オン」「オフ」の両面から、「中曽根文書」を通じて読み解く。

日本遺族会が要求、違憲にならないようにバランス取った「公式参拝」

資料は中曽根氏が塾長を務めた「青雲塾」（群馬県高崎市）などで保管。14年3月に国会図書館と計3875点について寄託契約が結ばれ、分類作業を経て19年8月に2194点が憲政資料室で公開された。

その大量の資料には、「官房長官記者会見」と題したファイルもあり、発表資料や、官房長官と記者のやり取りを手書きで書き起こした文書が収められている。発表資料は国立公文書館で開示された「閣議資料」にも含まれていたが、会見の書き起こしは公文書館では発見できなかった。

中曽根文書には「情報簿」と題したファイルもあり、政治家の発言とみられる内容が収録されている。その多くが「日時、取材対象者、取材形式、記録者」のフォーマットに沿ったメモだ。

中曽根氏は首相就任後、83年、84年と靖国神社に参拝してきたが、84年には日本遺族会メンバーが公式参拝を求めて靖国神社境内で断食する騒ぎがあり、公式参拝にかじを切った。当時の内閣法制局は、公式参拝には憲法違反の疑いがあるとの立場で、藤波孝生官房長官が84年8月に「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」（靖国懇）を設置。85年8月9日に出された報告書では、（1）大方の国民感情や遺族の心情をくむ（2）政教分離原則に関する憲法趣旨に反しない（3）多数の国民に支持、受け入れられる形で「実施する方途を検討すべきである」とした。そこで、神道を奨励したり、他の宗教を妨害したりしようとしていると受け取られないように（1）昇殿はするが奥には入らない（2）二礼二拍手一礼しない（3）神職のお祓いも受けない、という参拝形式でバランスを取ろうとした。