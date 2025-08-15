愛知・竹島水族館、水槽ガラスは「館長の車より高い」 「ユーモア溢れる注意喚起」で16万いいね...背景に迫る

愛知県蒲郡市にある「竹島水族館」が水槽のアクリルガラスを守るために、ユーモアたっぷりな言いまわしで注意喚起の張り紙を設置したことがXで話題になっている。いかに高価なのか、身近なものに例えた様子が好評を博しているのだ。水族館に導入背景を取材した。

「お高いことはよくわかったw」

話題となっているのは、Xユーザー「星空鉄道＋なおの旅@ピとひとつになった（＠yukarinhocha）」さんが2025年8月13日に紹介した現地の写真だ。

分厚い水槽の下部にコンクリートの段差があり、そこに数枚、黄色に赤文字で「ここにはのらないでね」と書かれた張り紙が。水槽のアクリルガラスの価値をそれぞれ高級品に例えながら下記のように注意を呼びかけている。

「目の前のアクリルガラスは傷を直すのに超お金がかかります。絶対に蹴ったり、叩いたりしないでください」

「このアクリルガラスは、家買えるぐらい高かったです。大切にしたいので蹴っちゃダメだよ」

「このアクリルガラスだけで高級車のB○Wとかフェ○ーリが買えちゃいます。館長の車より高いので、絶対に登らないでね」

「高級うなぎなら毎日10年分食べれるぐらいリッチなガラスです。優しくしてあげてくださいね」

「このアクリルだけで下宿しながら私立の大学に余裕で通えます。いたずらしないでね」

投稿は8月15日時点で16万件超の「いいね」を集め、「お高いことはよくわかったw」「具体的かつ切実で好き」「ユーモア溢れる注意喚起」「内容が完全に『子供を連れてきた親』宛てなのがウケるね」「わかりやすくて嫌味っぽくない」などと評価されている。