ドランク鈴木拓49歳に不運「二日連続でこんなことある？」トラブル遭遇で怒り、詳しく語る　「世知辛い世の中だ」

お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓さん（49）が2025年8月16日、「本当についてない」エピソードをXで明かし、ネットの注目を集めている。

「今日クーラーの室外機を盗まれそうになった」

鈴木さんは16日、Xで「本当についてない」として思わぬトラブルに見舞われたことを明かした。

「今日クーラーの室外機を盗まれそうになった 未遂で終わった 近所の人が犯人に声かけ犯人が猛ダッシュで逃げて行った 室外機の銅線がズタズタにされていた」

鈴木さんは「警察に被害届は出した」としつつ、「昨日置き引きで二日連続でこんなことある？」と困惑。

キャップを被り、紺色のつなぎに白いスニーカーを履いた自身の写真を添え、「今日の格好が近所の人に鑑識っぽいと言われた」とも記した。

実は、前日にもトラブルが。鈴木さんは同日未明のポストで「置き引きにあった」とつづっていたのだ。

鈴木さんは「棚の上に自分の荷物を置いていたらそれをサラリーマン風の男が取っていこうとした」といい、「僕はすぐさま自分の荷物を取り返しその人を私人逮捕しようと思ったがその時車両は僕しか居なくて動画もとってないので証拠がないので捕まえることが出来なかった」という。

「ただお前の顔は覚えたから」と怒りをあらわにしていた。

鈴木さんの投稿には、「大変でしたね...。二日続けてそんなことが起こるなんて、本当にお気の毒です。近所の方が声をかけてくださったのは不幸中の幸いでしたね」「車のつぎに室外機の盗難が流行っているのか 世知辛い世の中だ...」など、心配と同情の声が寄せられている。