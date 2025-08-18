加藤ローサと松井大輔、離婚を公表　「気持ち」「関係」対照的な2人のコメントにネット注目

女優の加藤ローサさんが2025年8月17日、トークバラエティ番組「おしゃれクリップ」に出演し、サッカー元日本代表の松井大輔さんとの離婚を発表した。

「永久的に一緒に住むことはないと思うんですけど」

加藤さんは番組冒頭、「先に言った方がいいかなと思って......」と切り出すと、「実は今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で一緒に生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形は変えて。離婚してて」と離婚を公表した。

加藤さんと松井さんは、11年6月に結婚。同年12月に第一子となる長男を出産、14年2月に次男を出産している。

MCの山崎育三郎さんと井桁弘恵さんが唖然とする中、加藤さんは「初めて言っちゃった」と照れ笑い。「（公表が）『おしゃれクリップ』でいいんですか？ すごいニュースになりますけど」という山崎さんに、加藤さんは「今回お話しいただいた時に、迷ったんです。出ないか、（離婚を）言っちゃうか」。

離婚の時期については「今年とかじゃなくて、ちょっと前」とし、「大きなことがあったとかじゃないんですけど、年月を重ねて関係性が変わっていったって感じかな」とした。

松井さんとは離婚後も同居しており、「彼は去年サッカー選手を引退してさらに忙しくなり、日本国内だけじゃなくて海外でもサッカー教室をやったりとか、跳び回っているので、顔を合わせることは少なくなったけど、家から出発して家に帰ってくるのは変わらず」という。

同居を続けている理由については、「2人の共通の思いで、『お父さん』という役割と『お母さん』という役割は果たしたいねっていうので。永久的に一緒に住むことはないと思うんですけど」と明かした。