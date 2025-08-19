J-CAST ニュース

「企画にお金使いすぎてマジで金ない」...十勝が拠点、登録者数169万人のYouTuberグループが明かした懐事情

   人気YouTuberグループのマナル隊が、2025年8月16日に投稿した動画で1か月の収支を公開した。

  • 果たしてYoyTuberは儲かるのか（写真はイメージ）
  • 「大赤字」の原因は…？（マナル隊の動画から）
赤字額は「151万7470円」

   マナル隊は北海道・十勝を拠点に活動し、運営するYouTubeチャンネル「マナル隊MANARUTAI」の登録者数が169万人を数えるYouTuberグループ。同グループは7月5日に公開した動画で、長らく続けてきたコント動画をやめて「多くの人が見たくなるような長い動画」を投稿していくと方向転換を発表した。

   「【月収報告】企画にお金使いすぎてマジで金ない。ヤバすぎ。」と題した動画は、方向転換後最初の1か月の月収報告をするという内容。リーダーのたっかさんは単刀直入に「結成7年目にして初めての大赤字です」とし、赤字額が「151万7470円」に達したと伝えた。

   なぜ多額の赤字を出してしまったのか。そこで、1か月で投稿された5本の動画の収支内訳を見ていくこととなった。たっかさんによれば、7月12日投稿の「【インド】スパイス買いにきただけなのに大変な目に遭いました」と題した動画は収益約16万円に対し支出33万8753円、同19日投稿の「【10km】プラレールのトーマス海まで走らせてみたら辛すぎて号泣」と題した動画は収益約20万円に対し支出7000円、同26日投稿の「【標高1000m】ドラム缶風呂かついで山頂を目指したら辛すぎて号泣」と題した動画は収益約8.5万円に対し支出3万5800円だったという。

