高須院長、「整形して人生変わった」モデルのポストを猛攻撃　「嘘つき！」→「加工画像杜撰ｗ」

美容クリニック・高須クリニックの高須克弥院長が2025年8月18日にXで、「整形して人生変わった」と明かしたモデルの平瀬あいりさんを「嘘つき」と糾弾した。

「耳と手を見せなさい。素人でもわかる」

事の発端となったのは、平瀬さんが17日にXで「整形して人生変わった。28歳、整形課金額2600万」とつづり、過去の写真と現在の写真を公開したこと。高須院長は18日にこのポストを引用し、「嘘つき！」と指摘。「耳と手を見せなさい。素人でもわかる」とつづった。

なお、平瀬さんはこれまでにもたびたび整形前の写真をSNSなどで公開している。

その後、高須院長は「どこの国のお仕事ですか？日本で法律が変わったのを知らない？」とつづり、美容医療広告について、写真を加工したものは「虚偽広告」にあたることを示すブラウザのスクリーンショットを公開。写真の加工を問題視していることを示唆した。

さらに高須院長は19日にもXで、平瀬さんが過去に投稿した19年と24年のパスポート写真を並べたポストのスクリーンショットを添付し、「パスポートの写真程度なら技術的には一般的な美容外科医療範囲」とする一方で、「盛りメーク」は「明確な厚生労働省の広告ガイドライン違反」と指摘した。