26年WBC大会、高木豊氏が日本代表メンバーを大胆予想 佐々木朗希は選外...ベテラン投手は「コーチ枠で入れてほしい」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年8月17日にユーチューブを更新し、26年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表を独自予想した。

「大谷は絶対守らないということを考えると、投手に入れておくべき」

井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンは、23年大会に続いて大会2連覇を目指す。26年大会はプールCに属し、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾と同組となる。

現役時代、横浜ベイスターズ、日本ハムでプレーした高木氏。現役引退後は、DeNAでヘッドコーチを務め、04年アテネ五輪では日本代表の内野守備・走塁コーチを務めた経験を持つ。

指導者として国際大会に出場した実績のある高木氏は、26年大会の日本代表について、「絶対にいる選手は、ちゃんとしていると思う」とし、最初に大谷翔平選手（ドジャース、31）の名を挙げた。

大谷は23年大会に二刀流として出場し、投打にわたり侍ジャパンの世界一に大きく貢献。26年大会の出場にも意欲を見せており、チームの大黒柱として期待される。

高木氏は「大谷は野手登録もできるが、ほとんど守らない、絶対守らないということを考えると、投手に入れておくべき。大谷ルールで、DH（指名打者）ということもできると思う。だからピッチャー枠で大谷を」と提言した。

大谷の他に、代表入りを予想した投手は以下の通り。

今永昇太（カブス）、菊池雄星（エンゼルス）、山本由伸（ドジャース）、宮城大弥（オリックス）、高橋宏斗（中日）、山崎伊織（巨人）、伊藤大海（日本ハム）、大勢（巨人）、平良海馬（西武）、今井達也（西武）、隅田知一郎（西武）、杉山一樹（ソフトバンク）、橋本侑樹（中日）