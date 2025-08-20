【女子バレー】国際舞台で低迷する韓国、地元メディア「課題」指摘...4年ぶり日韓戦勝利も露骨「地元判定」に批判続出

韓国メディア「ニュース1」（ウェブ版）が2025年8月17日、女子バレーバール韓国代表の特集記事を組み、「国際舞台での競争力が弱まっている」と指摘した。

VNLは予選ラウンド1勝11敗で最下位

韓国代表は、ここ最近、国際試合において低迷が続いている。

6月4日に開幕したバレーボールネーションズリーグ（VNL）女子大会では、予選ラウンド1勝11敗で決勝ラウンドに進出できなかった。1勝11敗はタイと並ぶ成績だったが、セット率、得点率で下回り、最下位となる18位に終わった。

地元開催となった韓国招待試合（8月12日開幕）でも低調だった。

同大会は、開催国の韓国、アルゼンチン、チェコ、フランス、日本、スウェーデンの6チームが参加。1回総当たり戦で行われ、韓国は1勝4敗で大会を終えた。

韓国唯一の白星となった日本戦は、審判の判定をめぐり国内で波紋が広がった。

試合は、韓国が日本に3－2で勝利した。21年7月の東京五輪予選以来となる約4年ぶりとなる日本戦勝利だったが、試合後、地元メディアやファンから批判が殺到する騒ぎとなった。

複数の地元メディアによると、オーバーネット、タッチネット、タッチアウト、ライン判定など韓国に有利な判定だけが下され、放送ではリプレイすら見られなかった。これらの不可解判定に日本は猛抗議をしたが、今大会にはビデオ判定やチャレンジシステムが導入されていなかったため、判定は覆らなかったという。