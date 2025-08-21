UQ モバイルが旧プラン実質値上げ、交錯する賛否　楽天モバイル「1GBまで無料」廃止思い出す人も

KDDIは2025年8月20日、低価格帯ブランド「UQ モバイル」の新規受付を終了した料金プランを11月1日から値上げすると公式サイトで発表した。月額料金は110円～220円引き上げ、データ容量も1～2ギガ増える。

理由は「物価高騰に伴う各種費用の上昇」

発表では、値上げの理由として「物価高騰に伴う各種費用の上昇」を挙げている。現在も受付中の「コミコミプランバリュー」「トクトクプラン2」は対象外となる。

すでに新規受付を終了したプランでも、プランによって月額料金の引き上げ幅が異なる。月額料金が220円増え、データ容量が2ギガ増えるのは「コミコミプラン＋」「コミコミプラン」「トクトクプラン」「くりこしプランM +5G」「くりこしプランL +5G」。110円値上げし、1ギガ増えるのは「ミニミニプラン」「くりこしプランS +5G」だ。

今回の値上げに対し、SNS上では賛否両論の声が上がっている。「乗り換えようかな」「強制的に値上げされる...」「地味に値上げはキツいなあ」などと批判する声がある一方、「データ容量増えてるし文句言うほどでもない」「220円上がったとこで安い」「割とアリ寄り」などと賛成する声もある。