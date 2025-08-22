ドジャースのキム・ヘソン、大リーグ復帰へカウントダウン　韓国メディアも期待「ドジャースに本当に必要な選手」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する、韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の大リーグ復帰へのカウントダウンが始まった。

左肩負傷で打撃不振、三振急増

複数の韓国メディアが、2025年8月21日までにキムの特集記事を組み、大リーグの早期復帰に大きな期待を寄せた。

ドジャースは7月30日、左肩を負傷したキムの負傷者リスト入りを発表した。

米メディアの報道によると、キムは左肩を痛めたままプレーを続け、この影響で打撃不振に陥った。

キムは7月下旬から極度の打撃不振に陥り、三振が急増した。

23日のミネソタ・ツインズ戦から29日に行われたシンシナティ・レッズ戦まで、6試合に出場し、16打数10三振。24日のツインズ戦では2打数2三振で、翌日25日のボストン・レッドソックスでは、4打数4三振だった。

今シーズンのキムの打撃成績は、打率.304、2本塁打、15打点、12盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.744だ。ユーティリティープレイヤーのキムは、セカンド、ショート、センターなどのポジションをこなし、チームに貢献してきた。

米メディアによると、キムは現在リハビリ中で、3Aでの調整試合をこなしてから大リーグ復帰を目指すという。