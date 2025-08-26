登録者数103万美女YouTuber「過去最高体重」から5キロ減　「運動は全くしていない」...気を付けたことは

チャンネル登録者数103万超の人気YouTuber・きりまるさんが、2025年8月23日にYouTubeを更新。5キロ減のダイエットに成功したことを報告した。

「わりとお菓子とかいろいろ食べる」

きりまるさんは25年1月、YouTubeで「過去最高体重」になったと告白。身長155センチで58.45キロ、体脂肪率は38.4％と明かし、「今日からダイエット頑張ります」と宣言していた。

そして8月23日の動画で、「実は5キロ痩せました」と切り出し、8月13日の体重計測で53.45キロを記録したことを明かした。

しかし「お盆でめちゃくちゃ食った」そうで、撮影時は55キロになっていたという。とはいえ、いったん5キロ減に成功したということで、動画ではダイエット方法が紹介された。

「運動は全くしていません」というきりまるさんは、食事に気を付けたとして、こう語った。

「全然好きなものを食べるし、わりとお菓子とかいろいろ食べるんやけど、今までよりは心がけるだけでも全然違うことに気付いた」

「今までは深夜にポテチとか死ぬほど食べよったんよ。（現在は）『今これ食べたら太るなぁ』『せっかくここまで頑張って3～4キロ痩せたのに、またこれが水の泡になっちゃうなぁ』とかそういう考えになってきて、今日、ポテチ1個食べる分、夜ご飯は油抜こうとか。全部をなくしちゃうと絶対ストレスでやられてしまうけん、バランスを取ってました、めちゃくちゃ」