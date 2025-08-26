「カツオノエボシに刺された」岡山・宇野港で深夜に海に飛び込む　ウーマン村本がSNS投稿、県「危険なので止めてほしい」

お笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」の村本大輔さん（44）が、イベント後の打ち上げで夜の海に飛び込み、「電気クラゲ」とも呼ばれる猛毒のカツオノエボシに全身を刺されたと、SNS上で写真などを投稿している。

村本さんの投稿から、飛び込んだのは、岡山県玉野市内にある宇野港の西岸とみられる。港を管理する県の宇野港管理事務所では、「泳ぐ場所ではなく、危険なので止めてほしい」と取材に話している。

救急車を呼んで、病院で手当ても受ける

「真夜中の宇野の漁港で浮いていたら...こうなった...」

村本さんは2025年8月25日、インスタグラムに動画や写真を投稿して状況を報告した。

それらを見ると、村本さんの背中から胸、腹、腕にかけて、赤い水膨れができており、痛々しい感じだ。

「次同じやつに刺されたらアナフィラキシーってやつで死ぬかもしれないらしい 激痛で救急車で運ばれました」

Xやnote、ラジオでもこの件に触れており、それらによると、村本さんは、24日に宇野港沿いのビルで、お笑いライブを行った。その後に、同じ場所で直前にイベントを行った地元の人たちとビル内で打ち上げをし、ワインなどを飲んだ。

すでに、真夜中の0時を過ぎていたが、「海に浮きたくなった」として、村本さんを含め、参加者の一部が海に飛び込んだ。すると、クラゲに刺されて水膨れができる人が出た。その後、村本さんは、宿になっているビル内に戻ってシャワーを浴びた後、2時過ぎから港の防波堤に座って参加者らとビールを飲んだ。また、何人かで海に飛び込み、上がろうとすると、体中に激痛が走ったという。

「身体中に縄跳びが巻き付いた後にスタンガンで電流流されたような感じ 悲鳴あげて失神しそうになった」（X投稿から）

すぐに海から上がり、宿でシャワーを浴びても痛みは引かなかった。酒に酔って動悸もしていたため、救急車を呼んで病院で手当てを受けた。宿に戻っても、痛くて眠れなかったという。