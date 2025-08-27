人気料理系YouTuber、バキバキ肉体の凄み　壮絶ボディメイクで「毎朝地獄のような胃もたれ」「寝付けない日も」

チャンネル登録者数117万超の人気YouTuber・オムライス兄さんが、2025年8月23日にYouTubeのショート動画を更新。体脂肪率3％のバキバキボディを公開した。

20キロ増量→13キロ減量で大変身

オムライス兄さんは、主にオムライスを作る動画で人気を集めている。

細身の印象が強かったが、24年9月、YouTubeで「筋肉の大会に出ることになりました」と報告。25年3月には「20kg増えてしまいました...」と明かし、たるんで見える上半身を公開していた。

その後、7月にはトレーニングを重ね「【大変身】13キロ痩せました」というショート動画を公開。腹筋が割れた上半身を披露した。

そして8月23日、「【劇的変化】体脂肪率3%まで絞った人間の身体がこちら」と題した動画を投稿。20キロ増量した頃の体型と、現在のバキバキに絞られた肉体のビフォーアフターを公開した。

コメント欄には「オム兄超えてムキ兄カッコいい」「やばいかっこよすぎる！！ 輪郭も変わってる！！」「ビフォーとアフターの差が凄すぎる 惚れちゃいそう」「あんなにガリガリだったのに、ここまで増量できたことに感動すら覚える そして絞り方もハンパない！」などと書き込まれている。