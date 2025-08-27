J-CAST ニュース

人気料理系YouTuber、バキバキ肉体の凄み　壮絶ボディメイクで「毎朝地獄のような胃もたれ」「寝付けない日も」

2025.08.27 11:15
エンタメ班
   チャンネル登録者数117万超の人気YouTuber・オムライス兄さんが、2025年8月23日にYouTubeのショート動画を更新。体脂肪率3％のバキバキボディを公開した。

  オムライス兄さんのインスタグラム（＠omurice_omelette）より
    オムライス兄さんのインスタグラム（＠omurice_omelette）より
  オムライス兄さんのYouTubeより
    オムライス兄さんのYouTubeより
  • オムライス兄さんのYouTubeより
    オムライス兄さんのYouTubeより
  • オムライス兄さんのYouTubeより
    オムライス兄さんのYouTubeより
  • オムライス兄さんのインスタグラム（＠omurice_omelette）より
    オムライス兄さんのインスタグラム（＠omurice_omelette）より
  • オムライス兄さんのインスタグラム（＠omurice_omelette）より
  • オムライス兄さんのYouTubeより
  • オムライス兄さんのYouTubeより
  • オムライス兄さんのYouTubeより
  • オムライス兄さんのインスタグラム（＠omurice_omelette）より

20キロ増量→13キロ減量で大変身

   オムライス兄さんは、主にオムライスを作る動画で人気を集めている。

   細身の印象が強かったが、24年9月、YouTubeで「筋肉の大会に出ることになりました」と報告。25年3月には「20kg増えてしまいました...」と明かし、たるんで見える上半身を公開していた。

   その後、7月にはトレーニングを重ね「【大変身】13キロ痩せました」というショート動画を公開。腹筋が割れた上半身を披露した。

   そして8月23日、「【劇的変化】体脂肪率3%まで絞った人間の身体がこちら」と題した動画を投稿。20キロ増量した頃の体型と、現在のバキバキに絞られた肉体のビフォーアフターを公開した。

   コメント欄には「オム兄超えてムキ兄カッコいい」「やばいかっこよすぎる！！ 輪郭も変わってる！！」「ビフォーとアフターの差が凄すぎる 惚れちゃいそう」「あんなにガリガリだったのに、ここまで増量できたことに感動すら覚える そして絞り方もハンパない！」などと書き込まれている。

ジム入会当時は「55kgぐらいのガリガリだった」
