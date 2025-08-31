「セミが鳴けば涼しい日」猛暑で話題、実際どうなの？　今後への影響に「セミの少子化」可能性チラつく

夏の風物詩として知られる「セミ」の鳴き声だが、今年（2025年）の厳しい猛暑では静まり返り、気温が下がった頃に声が聞こえてくるとして、むしろ「涼しさ」の象徴や目安になっているのでは――。Xで話題を集めているが、その実態とは？ 猛暑による生態への影響を取材した。

「『セミも鳴けない』暑さになっています」

気象庁の発表によると2025年8月5日に群馬県・伊勢崎で41.8度が観測され、過去最高気温を塗り替えるなど、今夏は全国各地が猛暑に見舞われている。Xでは8月下旬ごろから、セミの異変をめぐって、このような声が出ている。

「いちばん暑かった時期にはセミが鳴いてなくて変な夏だなと思ってた」

「最近じゃ『やっと蝉が鳴く気温まで下がったね』とか家族で話してる...」

「すでに蚊は夏の風物詩ではなく、涼しくなったら刺されるという存在になってるから、セミもそうなる日は遠くないかも...」

「実際マシな気温かどうかを手軽に知る為の目安にしてる」

セミと猛暑との関係について、J-CASTニュースは26日、防虫サービスなど環境衛生保全に取り組む東洋産業（岡山市）の名物社員で、虫に詳しい大野竜徳さんに取材した。大野さんは「セミも暑くなりすぎると鳴かずに涼しい場所で暑い時間をやり過ごします」と見解を述べている。

具体的には種類によるが、西日本に多いクマゼミは「33度くらいが限界です。30度くらいだと元気に鳴きます」。関東でみられるミンミンゼミは例外で「35度でも鳴きます」と説明した。セミを涼しさの象徴・目安とする見方には、下記のように指摘した。

「昔と比べて異常な暑さなのは間違いありません。文字通り『セミも鳴けない』暑さになっています。セミが鳴けば涼しい日、と感じるのは人の感覚も変わってきたのかもしれません（33度くらいまでは元気にセミが鳴くと考えて、33度は涼しいですか？ おそらく20年前だったらこの気温はものすごい暑い日、と言っていたのでは？）。自然を主観的に感じる今の私たちには昔とは違う感覚になっているのでしょう」