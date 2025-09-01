大阪・関西万博の「玄関」で圧倒的な存在感放つ...阿部寛起用の大型広告、「夢洲駅の顔」になったワケ

俳優・阿部寛さんが、大阪・関西万博の玄関を彩る「顔」になっている──。

会場最寄りの大阪メトロ中央線「夢洲駅」にある、阿部さんが茶碗を掲げる姿の壁面広告が、今や万博名物のひとつとして注目されている。広告を展開した象印マホービン（大阪市）に受け止めを取材した。

「万博で働く外国人」も思わず注目

象印は万博のORA外食パビリオン「宴～UTAGE～」におにぎり専門店「ONIGIRI WOW!（オニギリ・ワウ！）」を出店し、同社最上位モデルの圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊いた米で作るおにぎりを販売している。

これらと連動して、夢洲駅の改札外から地上に向かうまでの壁面に、高さ5.1m×横幅26.6mの大型広告が張り出されている。かねて「炎舞炊き」のCMに起用されてきた阿部さんが大写しになり、ご飯の盛り付けられた茶碗を笑顔で掲げている。

東ゲートを利用する万博来場者の目に飛び込むというわけで、Xでは数々の記念写真が投稿されてきたほか、「やっぱり夢洲の阿部寛はインパクトあるよね〜」「駅降りて1番最初に万博を感じさせてくれたのが阿部寛さんだったな」「立った場所から阿部寛を撮影して送る。これが待ち合わせw」「大阪関西万博の、、夢洲駅の顔」「万博名物阿部寛」などと楽しまれている。

例えば2025年8月27日には、インフルエンサーでバルトパビリオンのスタッフとしても働くアルトゥルさんがXで、写真を紹介しながら、「『彼はいったいどこの国の人だ？』『外国人モデルがお米のPRをしている』『古代ローマ人！』と万博で働く外国人がざわざわしている、夢洲駅の象印の広告。この広告ももしかしたら後50日程度でお別れかもしれない。閉幕日までに『彼は阿部寛さん！日本人の俳優さんよ！』と伝える日はくるのだろうか」とつづり、2万4000件超のいいねを集めた。