三代目 J SOUL BROTHERS今市隆二の「暴行事件」で考える　「酒に酔って」が招くタクシー運転手とのトラブル

タクシー運転手を脅迫・暴行したとして書類送検されたダンス＆ボーカルグループ「三代目 J SOUL BROTHERS」の今市隆二メンバーに対し、被害者側が2025年8月28日に謝罪と和解を受け入れ、両者の示談が成立したと被害者の代理人弁護士が発表した。被害届が取り下げられ、検察は立件しないとみられる。

運転手は恐怖を感じ、事故を起こす心配があった

今市メンバーは4月5日早朝、東京都内で酒に酔ってタクシーに乗り、運転席の後ろのアクリル板を殴り、運転手に「殺すぞ！」と脅し、腕を引っ張ったという。運転手は恐怖を感じ、事故を起こす心配があったという。その場で逮捕されてもおかしくない暴力行為だった。

タクシーの運転手と料金や道順をめぐって口論になった経験は、多くの人にあるだろう。 これは都内に限らない話で、関西の大手タクシー会社では、接客トラブルは1台当たり年に数回程度あり、乗客が飲酒していることが多いという。

トラブルになれば、警察沙汰にならなくても、後味は悪いし、カスタマーハラスメントで訴えられることもある。ただ、客のクレームがエスカレートしたケースの半数で、口の利き方など運転手側の対応に問題があったとするタクシー会社の調査もあるから、乗客側が一方的に悪いということでもなさそう。まあ、売り言葉に買い言葉なのだが、ではタクシーでトラブルにならない注意点は何か。