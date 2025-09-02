「えっ！ ウッソ...」爆音上げ、猛スピードでバック　北海道で車の暴走事故、衝撃動画の一部始終

黒い乗用車が爆音を上げ、猛スピードでバックして衝突事故を起こし......。こんな様子を道路脇から撮った動画が、SNS上で投稿された。

あわや大惨事になりかねない事故だ。Xで転載されて拡散し、何かあったのかと関心を集めている。

歩道を歩いていた女性は、間一髪で被害を免れる

「えっ！ ウッソ...。すごい怖い。怖いんだけど」

「ブウォ～～～ン！」と高速回転のエンジン音を響かせ、車が道路を猛スピードでバックしていくと、道路脇にいた女性が悲鳴を上げる。横にいた男性も、「こわ！ エー！？」と絶句した。

動画の現場は、北海道北見市内の国道39号線にあるT字路交差点の脇道だ。

車は、そのままT字路に突っ込み、国道で左から来た乗用車の前部に衝突して、国道脇の回転寿司店の壁に突っ込み、向きを変えて止まった。もう1台は、国道で隣の車線の少し後を走っており、危うく難を逃れた。

国道の歩道では、すぐ先を男女が歩いており、女性は、驚いて前に飛びのく。間一髪のところで、被害を免れた。

脇道にいた前出の女性は、「エー！ ヤバい。いや、今のすごい...」と言葉にならない様子だった。

この動画は、9月1日にスレッズで投稿された。逆再生のような衝撃的なシーンだとしてXで転載され、まとめサイトが取り上げてさらに拡散された。

投稿者によると、暴走車を運転していたのは、60～70歳ぐらいのドライバーだったという。

この車は、その直前に国道で事故を起こしていたとの目撃情報がリプライで寄せられた。リプライの投稿者によると、暴走車は、別の車に追突した後、逃走し、投稿者の車が後を追うと、急にバックしてきて衝突した後、T字路の脇道に入り、そこから動画のように猛スピードでバックしたという。