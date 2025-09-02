騒動経て...ゆりにゃ近影に「また痩せちゃったかな」の声　本人は筋トレ熱中「体重も早く戻したい」

フォロワー100万人超の人気TikToker・ゆりにゃさんが2025年9月1日、自身の体型をめぐって「体重も早く戻したい」などとインスタグラムで心境を伝えた。

「ゆりかの今の救いは筋トレ」

ゆりにゃさんはインスタのストーリーズを更新し、パーソナルジムで二の腕のトレーニングを受けている動画を公開した。具体的には両手でダンベルを掲げ、背中側に肘を曲げている様子だ。

続く投稿では、SNSを通じて届いたとみられる、「ゆりにゃちゃんまた痩せちゃったかな ほんとに無理だけはしないでください」などと心配する書き込みに反応した。

ゆりにゃさんは「極度の精神的苦痛を与えられ続けた結果 身体に直結してしまった笑 今回の一件は命を奪うのと同じくらい重いことだと思ってる」と応じながら、

「でもね、ゆりかの今の救いは筋トレ（脳筋） 筋トレしている時は、何も考えなくていいし、ストレスも発散できて、本当に幸せを感じる ゆりかが強くなれた方法なんだ」

と前向きにコメント。「だから、体重も早く戻したい」と結んでいる。

ゆりにゃさんをめぐっては8月、当時の交際相手が、ゆりにゃさんプロデュースのアイドルグループ「Pretty Chuu」元メンバーとの間に性的トラブルを起こしたとして騒ぎに。ゆりにゃさんは同7日にストーリーズで、体重測定の結果を37.0キロと明かしながら「10歳児レベルまで体重落ちてた」などと報告していた。身長は162センチメートルだと公表している。