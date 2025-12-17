クマがスキー場で猛ダッシュ...衝撃動画拡散で入場者減　白馬47は対策に追われる「毎日足跡がないか確認」

長野県白馬村内にある人気スキー場「HAKUBA47ウインタースポーツパーク」で、クマに追いかけられたとする動画がX上などで投稿されたときは、「こんなところでも」と衝撃が走った。

その後、スキー場では、猟友会によるパトロールを強化するなど対策に追われている。「冬眠しないクマ」が話題になっているが、スキー場の運営にも影響が出ているのだろうか。

「あ～、来た！」。男性は、思わず声を上げ...

スノースケートは、板に足を固定せずスケートボードのように滑るスポーツだ。男性が板に飛び乗り、さっそうと斜面を滑っていると、ゲレンデの左方向から、いきなりクマが走って近づいて来た。

クマは、大人の体格で、丸々としている。滑走中の男性の後ろに回ると、猛ダッシュで男性の後を追いかけて来た。

「あ～、来た！」。男性は、思わず声を上げ、逃げるように滑る。クマは、そのスピードに追い付けず、その後は左後ろへ逸れ、斜面を必死で上り始めた。男性は、滑り終えると、「ヤバッ」と天を仰ぎ、「追い駆けられました」と溜め息をついていた。

この動画は、プロスノーボーダーの黒木誠さんが2025年12月7日、インスタグラムに投稿した。動画が拡散されて、大きな話題になっている。

このクマについて、ネット上では当初、生成AIではないかとの声も相次ぎ、丸々と大きいことからヒグマではないかとの指摘まで出た。

これに対し、黒木さんはその後、ブログなどで当時の状況を振り返っている。

それによると、黒木さんはこの日、朝一で整地されたバーンを滑っていて、偶然クマに遭遇した。クマは、「物凄くびっくりした顔してた」という。

X上では、リフトに乗っていたという別の人がこのクマを目撃したと投稿し、パトロール隊に通報したとしている。黒木さんによると、複数の人が林の中でクマを目撃したといい、クマはその後、別の山へ移動したとの情報もあった。

HAKUBA47ウインタースポーツパークの公式サイトでは8日、「熊の目撃情報について」と題するお知らせを出し、「本物の可能性も考えられる」として、こう注意喚起した。