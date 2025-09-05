ゲイバー店員インフルエンサー「カマたく」がストーカー殺人めぐる怒り明かす「私たちはどこを頼ればいい」

ゲイバー店員でインフルエンサーの「カマたく」さん2025年9月3日、Xで「最近起きた殺人事件について」との動画を公開し、注目を集めている。

「私の姉が、よくそういう（ストーカー）被害に遭いやすい人だった」

カマたくさんは、「#運良く助かった家族の体験を踏まえて #ストーカー #つきまとい #被害にあったのがもし自分の大切な人だったら」とのハッシュタグを添え、思いを語った。

「ここ最近、衝撃的な殺人事件がありました」と切り出し、「私の姉が、よくそういう（ストーカー）被害に遭いやすい人だったんですよね」としたカマたくさん。

15年ほど前、記憶に残るような大きい被害が2度あったという。

1度目は、カマたくさんの姉が「変な見知らぬ男に付け狙われて、どう道を変えようが、信号で向こう側に渡って今来た道を戻ったのにそれでもついてきた」ため、ショッピングモールに逃げ込んだ。号泣する姉から電話を受けたカマたくさんが「爆速ですぐ迎えに行った」ところ、「そいつは私が姉と合流するのを見て、離れていった」。

別の例では、カマたくさんの姉が自宅付近に着いたタイミングで、「急に目の前で刃物を出されて、急いで家に逃げ込んだ」。男は運よく追いかけてこず、逃げ切ることができたという。