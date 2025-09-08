J-CAST ニュース

SixTONES・京本大我、撮影でベテラン芸人と「チュー」も...まさかの編集に嘆き　「ただのプライベートキッスなのよ」

2025.09.08 16:45
エンタメ班
   「SixTONES」の京本大我さんが2025年9月7日にXで、番組の撮影でお笑い芸人の出川哲朗さんと「チュー」したものの、放送には使われなかったことを明かした。

ファンからは「見たい」の声相次ぐ

   京本さんは、SixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系）を指す「#GOスト」のハッシュタグを付け、「俺と出川さんがチューしたのカットされてる」と明かした。

   京本さんは続けて、「カットされちゃったら、ただのプライベートキッスなのよ」と、「キスシーン」の編集を嘆いた。

   この投稿には、「放送してくれよ......」「いつか何かの機会で見たいです」「その時の話詳しく教えてください」など、出川さんとのキスシーンを見たいと要望する声が寄せられている。

   同日放送の「Golden SixTONES」では、出川さんと俳優の染谷将太さんがゲスト出演し、SixTONESのメンバーとともにシチュエーションからダジャレを当てるなどの脳トレクイズに挑戦した。その中で、メンバーのジェシーさんが、出川さんと口論をしたあと顔を寄せるという「お約束」の場面があった。しかし、その直後に「自主規制」の文字が表示され、2人がキスしているシーンが映されることはなかった。

