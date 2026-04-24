「りくりゅう」三浦璃来、無人島に1つ持って行くなら...ズバリこの回答　木原龍一は「なんで？」

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が、2026年4月24日にGoogle Japanが公開したYouTube動画に出演した。2人の会話に「微笑ましい」といった反響が広がっている。

「無人島に一つだけ持って行けるものがあるとしたら」

今回は「Google ❘ りくりゅうさん質問です」と題した動画が公開され、質問企画の中で「無人島に一つだけ持って行けるものがあるとしたら、何を持って行きますか？」というトピックが出た。三浦選手は「木原龍一、連れて行くかも」と答え、木原選手が「なんで？」と笑いをこぼすと、

「すごいんですよ、適応能力が。（拠点の）カナダに行っても、やっぱり助けてくださる方はいるんですけど、自分でもほぼ何でもできる。すごいなってそれは思うのよ。無人島行っても魚とか獲ってきてくれそう」

と説明した。2人は笑いながら「その間、璃来ちゃんは何してるの？」「草とってくる」「絶対寝るでしょ、ビーチで」「寝ないわ」と和やかな掛け合いを見せた。一方で木原選手は、

「僕はでも、璃来ちゃんは持って行けないと思う。え......米！」

と回答。これに三浦選手は不満げな様子で「じゃあ行ってくださいよ、もう。米持って、バイバイ！」と言い放ち、木原選手は「米持って行きます」と応じている。

動画のコメント欄には、「癒されました」「無人島のくだりで『米』の話に璃来ちゃんがムッとした顔したの可愛かった」「龍一くんはりくちゃんを危ない所に連れて行きたくないんだなって思いましたよ」「やっぱり良いな～ずぅーっと微笑ましい～し2人のやり取りに幸せな気持ちになりました」といった声が寄せられている。