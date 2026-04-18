自民党大会で自衛官が国歌斉唱　高市首相「知らなかった」小泉防衛相「私人として」に「隊員がかわいそう」

2026年4月12日、第93回自民党大会が開かれた。そのステージ上で、国歌斉唱の大役を任されたのは、自衛隊の制服（演奏服装）を身にまとった現役の女性陸上自衛隊員だった。

しかし、この行動に対し、直後から自衛隊法に抵触するのではないかとの疑問の声が噴出した。

小泉防衛相「自衛隊の音楽隊を誇り」投稿を削除

自衛隊法第61条には、自衛隊員による政治的行為の制限について、以下のように定められている。

「隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない」

つまり、自衛隊員が制服を着用したまま特定の政党、とりわけ政権与党の最高意思決定機関である党大会に参加することは、この条文に抵触するのではないかとの疑念が生じている。

その一方で、政府側は違法には当たらないとの見解を示した。

自民党の小泉進次郎防衛相は、記者会見や国会答弁で「自衛隊法違反には当たらない」と繰り返し、その理由について「職務としてではなく、私人として旧知の民間人からの依頼を受けて国歌を歌唱したため」と説明した。

もっとも、制服を着用していた点や、自衛官として紹介されていた点を踏まえると、「私人」と位置づけることの妥当性については議論の余地がある。

実際、自民党広報のXアカウント（@jimin_koho）でも、このときの様子が写真付きで投稿され、「陸上自衛隊中央音楽隊所属のソプラノ歌手である #○○○ さん（編註：原文は実名）のリードによる #国歌 斉唱です」と説明されている。

さらに小泉防衛相自身もX（@shinjirokoiz）で、「全国から党員らが結集する自民党にとって重要な場で国歌斉唱の大役を担ってくれた」「○○さん（原文は実名）をはじめ自衛隊の音楽隊を誇りに思います」との文章とともに、当該自衛官と握手するツーショット写真を掲載していた。

防衛相自らがSNSで発信していた点を踏まえると、結果として広報的な役割を担っていたとも受け取れる。

なお、この件が問題化すると、小泉防衛相はこの投稿を削除し、「事実関係などを確認するため、いったん取り消した」と釈明している。