人気YouTuberゑむ氏。「フォーエイト48」電撃脱退　涙の否定から7か月、「『いじめ』と感じるやり取り」言及

チャンネル登録者195万超の人気7人組 YouTuberグループ「フォーエイト48」のメンバー・ゑむ氏。さんが2025年9月9日、グループを脱退することにしたとXで発表した。

脱退を決めた背景には、「ここ数年の活動の過程で、私の受け止めとして『パワハラ』と感じる言動や、『いじめ』と感じるやり取りが重なることもありました」としている。グループ公式Xは、脱退の詳しい理由は控えるとしている。

「関係者への憶測などはご遠慮ください」

ゑむ氏。さんはXで手書き風のメッセージ画像を公開し、グループ脱退を発表した。

その文書では「活動の中で、私の至らなさにより 大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。一部メンバーのプライベートの扱い、不適切な書き込みなど、同じ過ちを重ねてしまったことを深く反省しています。該当メンバーへは直接謝罪し、話し合いを行いました」と振り返りつつ、

「また、ここ数年の活動の過程で、私の受け止めとして『パワハラ』と感じる言動や、『いじめ』と感じるやり取りが重なることもありました。



日々の中で次第に強い疎外感を抱くようになり、メンバーや事務所の人から自ら距離を取るようになっていき、心身がすり減っていきました。自身の思いを伝えましたが、改善されることはなく このままでは自分らしく責任を果たすことが難しいと判断し、脱退を決めました」

と伝えた。ただ、「この投稿は誰かを糾弾するためのものではなく、私自身の経緯と判断を報告するものです。詳細の公表や個人の特定は控えますので、関係者への憶測などはご遠慮ください」ともいい、下記のようにも記している。

「努力を続けてきましたが、環境や価値観の変化に私が適応しきれず、埋められない差を感じていたことも大きな理由です。本当は結成当初のように心から笑い合える関係でいたかったし、悔しさや情けなさもありますが、それでも、前を向いて進みます」

関係者やファンに感謝を伝え、今後は個人で活動すると報告した。