チョコプラ松尾「素人はSNSやるな」に茂木健一郎氏が持論　「誰がSNSやっていいって決めるっておかしい」

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿さんがYouTube動画で、「素人」のSNS利用に関する持論を展開したことに対し、脳科学者の茂木健一郎さんが2025年9月16日にXとYoutubeで言及し持論を展開した。

「可哀想な気もする」

9月10日にサブチャンネルで投稿された動画内で問題となったこの発言。お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹さんのインスタグラムの不正アクセス騒動に触れたもので、松尾さんは「誹謗中傷に関してだけど、芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって。素人が。素人が何発信してんだって、ずっと思ってるの」とし、相方の長田庄平さんはこれをたしなめていた。ネット上で批判を集め、16日までに動画は非公開となった。

茂木さんは16日、Xに「底辺芸人のもじゃです。チョコプラさんの『素人はSNSやるな』のご発言について」とつづり、自身のYoutubeチャンネルでこの件で持論を展開した。

その中で松尾さんの発言の「炎上」に触れ、「もともとは誹謗中傷に関していろんなこと言ってるんで、そういう方々に対して使うな、っていう文脈で出てきたんで、そこだけ切り取って、『素人はSNS使うなっていうのはちょっとどうなんだ』っていうのは可哀想な気もするんですけどね」と話した。