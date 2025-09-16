J-CAST ニュース

ドジャースのキム・ヘソン、指揮官「弱点」指摘に韓国メディア危機感 「ポストシーズン起用に懸念」

2025.09.16 14:30
スポーツ班
   韓国メディアが、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）のポストシーズン出場に危機感を示した。

  • キム・ヘソン選手（ドジャースインスタグラムより）
    キム・ヘソン選手（ドジャースインスタグラムより）
  • 大谷選手がキム選手を祝福
    大谷選手がキム選手を祝福
  • キム・ヘソン選手（ドジャースインスタグラムより）
  • 大谷選手がキム選手を祝福

「ポストシーズンでボール球を追いかけて四球を選べないのは厳しい」

   スポーツ紙の報道によると、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は2025年9月15日、報道陣の取材に対応し、ポストシーズンを見据えた上で、キムの打撃の課題を指摘した。

   具体的には、「彼は守備と走塁は優れているが、左腕に対してボール球を追いかけて、コンタクトが少ない。ポストシーズンでボール球を追いかけて四球を選べないのは厳しい」などと語ったという。

   左打者のキムは、大リーグで左投手に対して、打率.368（19打数7安打）を記録するも、四球はゼロ。右投手に対しては、打率.271（133打数36安打）で、7個の四球を選んでいる。

   これまでロバーツ監督は、先発投手が左投手の場合、キムをスタメンから外す傾向にあり、主に右投手が先発時にスタメン起用してきた。

   16日に本拠地ドジャー・スタジアムで開催されたフィラデルフィア・フィリーズ戦では、左腕ランヘル・スアレス投手（30）が先発したため、キムはスタメン落ち。フィリーズ3連戦の第2戦（17日）、第3戦（18日）は、いずれも左投手の先発が予想され、キムのスタメン出場の可能性は低い。

「キムが存在価値を示すには打撃が復活しなければならない」
