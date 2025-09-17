井上尚弥は「フェザー級厳しい」、元世界王者・亀田和毅が持論...年末予定のピカソ戦もバッサリ「やる意味ない」

プロボクシングの元世界2階級制覇王者・亀田和毅（TMK、34）が、2025年9月16日にユーチューブを更新し、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）が12月に予定している防衛戦について「やる意味がない」との見解を示した。

「井上は最後までずっと警戒していた」

井上は14日に名古屋でWBA世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）を相手に防衛戦を行い、3－0の判定勝利で王座防衛に成功した。

試合はダウンシーンこそなかったが、井上がスピード、パワーで圧倒。最大8ポイント差をつけての完勝だった。

井上は年内にもう1試合行う予定で、12月にサウジアラビアでWBC世界スーパーバンタム級1位アラン・ピカソ（メキシコ、25）と対戦する見通しだ。ピカソは7月に亀田京之介と対戦し、2－0の判定で勝利した。プロ戦績は32勝（17KO）1分け。

将来的に井上との対戦を望んでいる亀田は、アフマダリエフとの防衛戦を現地で生観戦。井上の試合前に、テレビで世界スーパーミドル級4団体統一王者サウル・アルバレス（メキシコ、35）対テレンス・クロフォード（米国、37）戦を観戦したという。

亀田は「クロフォードとカネロ（アルバレス）の試合を見てからの現地観戦だった」と前置きし、井上対アフマダリエフ戦を、こう振り返った。

「あの試合を見てからの試合だからかもしれないけど、なんかちょっとパッとしなかった。（アルバレス対クロフォード戦を）見てなかったら『すごいな』となったかもしれないけど、今までの（井上の）動きではなかった。ちょっと、警戒しすぎていた。見ていて、『すごく警戒しているな』と。（井上が）いったらすぐに倒れるのに、最後までずっと警戒していた。それが作戦だったかもしれないけど」