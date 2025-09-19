小泉進次郎氏「火中の栗を拾う覚悟」発言めぐる麻生氏コメントに「激励か嫌味か分かんねえ」

自民党総裁選に出馬を予定している小泉進次郎農水相による決意表明と、これに対する党最高顧問の麻生太郎元首相による発言がインターネット上で注目を集めている。

「意味分かってなさそう...」

小泉氏は2025年9月16日、記者会見で「正式な表明に向けて、関係者と積み上げていきたい」などと述べ、立候補の意向を表明した。

これに先んじて13日、小泉氏は地元の神奈川県横須賀市で後援会の支援者らに向けて総裁選への決意表明を行った。総裁の座を「火中の栗」にたとえ、覚悟を示した。

NHKでは小泉氏の発言について、「"火中のくりを拾う覚悟だ" 立候補の意向伝え支援求める」（原文ママ）と伝えている。

二度目となる総裁選への挑戦を語った小泉氏だが、「火中の栗を拾う」とのことわざの使い方をめぐり、SNS上で議論が起こった。

「自分の利益にならないのに、他人のために危険を冒すさま」を表す表現だが、その語源はフランスの詩人・ラ‐フォンテーヌの寓話に由来する。猿にそそのかされた猫が、大やけどを負いながら栗を拾うが、結局その実を横取りされてしまうというストーリーだ。

近年では「難事に挑む」ことを示す表現としても使われるが、SNSでは「意味分かってなさそう...」「別に火中の栗ではない気が...誰もやりたくない訳ではないし」などとするツッコミが寄せられた。