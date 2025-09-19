万博・ポルトガル館に突如現れた大きな「桃」　実は「桃太郎へのオマージュ」の意味も...館長が明かすオブジェの正体

大坂・関西万博のポルトガル館の2階部分に、突如「桃」のような形のオブジェが現れたとして、Xで話題になっている。このオブジェはいったい何なのか、ポルトガル館に聞いた。

アーティストデュオ「Benoit＋Bo」の作品だった

2025年9月16日にXで、ポルトガル館の写真とともに、オブジェについて「前からありました？」と問いかけるポストが投稿された。写真に写った建物の2階部分、テラスのようになっている場所には、葉のついた桃のようなオブジェが置かれている。これに、「それ私も今日思いました」「ポルトガルに桃太郎が誕生するんじゃろか...」「いつのまに？？？」といったコメントのほか、前日にはオブジェはなかったという情報も複数寄せられた。投稿者によると、写真は16日15時過ぎに撮影したものだという。

このオブジェはいったい何なのだろうか。

ポルトガル館のベルナルド・アマラル館長は9月19日、J-CASTニュースの取材に、「ポルトガルパビリオンにあるのは桃のオブジェです」として、フランスと中国のアーティストデュオ「Benoit＋Bo」（漢字では『東波西波』）が制作したものだと説明した。欧州連合（EU）パビリオンの前にも「Benoit＋Bo」制作の作品が展示されており、いずれも「9月16日から10月9日まで設置され、その後ブリュッセルの欧州議会でも公開される予定」という。

桃のオブジェは「Inflatable Peach」というタイトルで、訳すと「膨らむ桃」もしくは「空気の桃」になるという。