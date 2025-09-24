「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、「ベンチの評価ガタ落ち」...巨額年俸も成績物足りず「現地世論は最悪」韓国メディア悲痛

韓国メディアが、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属するイ・ジョンフ外野手（27）の現状のパフォーマンスを悲観的に報じた。

「KBO時代には打率.360の驚異的な数字記録」

大リーグ2年目のイは今シーズン、センターのレギュラーとして145試合に出場し、打率.261、8本塁打、52打点、10盗塁を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.726だ。

9月に入ってから打撃不振が続いている。

特に9月中盤から極度の打撃不振に陥り、18日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦、20日のロサンゼルス・ドジャース戦、23日のセントルイス・カージナルス戦でベンチスタート。1週間で3度のスタメン落ちを経験した。

韓国プロ野球（KBO）時代は、毎年のように安打を量産し「韓国のイチロー」と称された。21年シーズンには、打率.360と驚異的な数字を記録。翌22年シーズンは、打率.349、23本塁打、113打点の活躍を見せた。

大リーグ1年目の昨シーズンは、5月12日の試合中に左肩を負傷。6月に手術を受け、シーズンを棒に振った。今シーズンが実質的に大リーグ1年目となるが、ここまでKBO時代のようなパフォーマンスは発揮できていない。

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「存在感が薄れたイ・ジョンフ、1日休養後センターで先発復帰 集中砲火の批判世論を変えられるか」とのタイトルでイの現状を報じた。