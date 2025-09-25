ロッテ益田直也投手は「大馬鹿野郎」、ロッカー殴打骨折を識者バッサリ...バット蹴り飛ばした「バウアーよりひどい」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月24日にユーチューブを更新し、ロッカーを殴って左手甲を骨折したロッテ益田直也投手（35）に対して、「話にならない」とバッサリ切り捨てた。

「自分の体であって自分の体ではない」

スポーツ紙などの報道によると、8月19日の楽天戦で救援に失敗した益田は、降板直後にベンチ横の鉄製の台を右拳で叩いた。その後、ロッカールームに引き揚げ、ロッカーを左拳で殴り、左手甲を骨折したという。

益田は翌日20日に出場選手登録を抹消された。

球団広報担当者は9月6日に益田の状況について、「上半身のコンディション不良の状態が続いており、メディカルサイドによる見解としては今シーズンの復帰は厳しいとのことです」と説明したという。

益田は通算248セーブで、名球会入りの250セーブまであと2セーブに迫っていた。

指導者として現場を任された経験を持つ高木氏は、益田のロッカー殴打について、「自分に対する怒りだと思うが、ロッカールームに帰ってきて、左手で殴ったら骨折したという。話にならない話だよな」とあきれた様子で語り、こう続けた。

「気持ちの焦りもあったのだろうが、自分の体であって自分の体ではないというのは、球団がお金を出しているわけ。あなたに対して。それを自分の怒りかなにか知らないが、それで戦列を離れる。大罰金だよね。もう話にならない。物にあたるとかも不快だが、自分にあたる、自分の体を傷つける。話にならない」