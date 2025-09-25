巨人2位確保は「90％厳しい」、元ヘッドコーチ悲観...CS本拠地開催へDeNAと熾烈争いに「ひとつでも落とすときつい」

プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（53）が、2025年9月24日にユーチューブを更新し、リーグ3位の巨人がリーグ2位を確保するのは「90％厳しい」との見解を示した。

「厳しいよね」「1敗もできないんじゃないの？」

巨人は、クライマックスシリーズ（CS）本拠地開催をかけ、DeNAと2位争いを演じている。DeNAとは2.5ゲーム差で、残り試合は巨人、DeNAともに5試合。26日と27日に敵地・横浜スタジアムでDeNAと直接対決を行う。

今シーズンのCSファーストステージは、10月11日に開幕し、リーグ2位チームの本拠地で開催される。セ・リーグはすでに阪神がリーグ優勝を決めており、ファイナルステージ（10月15日～）は、阪神の本拠地・甲子園球場で行われる。

23年シーズンまで巨人のコーチを務めた元木氏は、チームの現状について「厳しいよね」とし、DeNAとの2位争いに関して次のように分析した。

「もう負けられない。ひとつでも落とすときつい状況になってきている。DeNAは引き分けが多い。だから、2.5ゲーム差といっても、3ゲーム差から3.5ゲーム差あると思って戦わなくてはならない。ジャイアンツとしてはひとつも落とせない。DeNAがずっと勝ってくると、もう無理だから。ジャイアンツとしては1敗もできないんじゃないの？」

リーグ2位につけるDeNAは、9月に入ってから14勝4敗1分けと、調子を上げてきている。

昨シーズンはリーグ3位に終わったが、CSファーストステージでリーグ2位の阪神を破り、ファイナルステージでリーグ優勝を果たした巨人を下した。日本シリーズでは、パ・リーグ覇者のソフトバンクを4勝2敗で破り、リーグ3位からの下剋上を果たした。