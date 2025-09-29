J-CAST ニュース

高知東生、政治家にチクリ「その図太さを見習いたいぐらいだ」　直近で小泉進次郎陣営「やらせコメント」問題

2025.09.29 14:00
政治班
   俳優の高知東生さんが2025年9月29日にXで、「ステマ問題」に言及した。

「それに比べて政治家は図太い！」

   具体的には示していないが、自民党総裁選に立候補している小泉進次郎農水相の陣営が、動画配信サービスのコメント欄にポジティブな書き込みなどをするよう指示していた問題を「週刊文春」が報じ、騒動に。同誌は見出しで「卑劣ステマ」とも表現している。その後、小泉陣営は事実をおおむね認め、陣営の広報班長を務めていた牧島かれん元デジタル相は班長を辞任している。

   高知さんはXで「俺もやらかした芸能人だけど」と前置きし、「ステマ問題をやらかして芸能界から引退した人たちもいる。本人たちに戻る気がなかったのかもしれないが」と指摘した。

   その上で高知さんは、「それに比べて政治家は図太い！」とコメントし、「嫌味でも何でもなく、その図太さを見習いたいぐらいだ」と印象を明かした。さらに、「はっきり答えない、論点をずらす、被害者に変わり身する技術を教えて欲しいゾ」とつづっていた。

   この投稿に高知さんの元には、「庶民は政治家に甘すぎるのです」「何が公平な社会じゃ」という声が集まっていた。

