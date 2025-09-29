「総理になったらコメ増産は続けるのか」問われた小泉進次郎氏の答えは　自民党総裁選では候補者の具体策乏しく

自民党総裁選ではコメを中心とした農業政策も大きな焦点だが、長年コメ問題を取材してきた記者から見ると、各候補の打ち出している政策は具体性に乏しく、先が見えない。足元でコメ価格が再上昇しているのに、バラ色の未来を語ろうとする。「令和の米騒動」にみられる農政の混乱はしばらく続くのかもしれない。

新米が出ると再びコメの値段が上がり始めた

2025年9月24日、東京・内幸町の日本記者クラブ主催の討論会。記者に「総理になった場合、コメの増産という政策は続けるのか」と問われた小泉進次郎農林水産相は「私は石破政権の農林水産大臣で、いまの農政の方向性を引き継いでいく」と意気込み、高止まりする気配の米価について、「国産米が高すぎて、海外産に（スーパーの）棚がとられ、コメ離れが進む」と危機感をあらわにした。 ただ、増産と言っても、コメは原則、年に1回しかできず、どのくらい増産するのかが不透明だ。

また、小泉氏が取り組んだ備蓄米を大量に放出して米価を下げる方策はすでに限界が見え始めている。今年6月、「じゃぶじゃぶにする」と随意契約によって低価格で流通業者に売った。確かに即効性があり、米価は5月中旬の4285円（店頭で5キロ当たり、農水省調べ）をピークに下がり続けた。だが、例年より高い新米が出回り始めたことで、8月後半から再び米価が値上がりに転じている。