世陸・カメルーン選手、「地下鉄体操」で大炎上　動画削除して謝罪、JR東「迷惑行為は止めて」

東京で開かれた世界陸上に出場したカメルーンの女子選手が、電車内で吊り革を下げる金属棒につかまって体操する様子が映った動画をインスタグラムに投稿したところ、批判が相次ぐ炎上状態になった。

この選手はその後、動画を削除し、エチケット違反だったと謝罪した。東京都品川区内のJR埼京線・大崎駅で停車している電車内とみられ、JR東日本では、「もし弊社の車両なら、迷惑行為になりますので止めてほしい」と取材に話した。

「ちょっとした地下鉄体操もして...楽しい旅だった」

頭を下にして、ぶら下がるように、この選手は、吊り革の下がる金属棒に両手でつかまっている。運動靴を履いており、土足のままだ。

そして、1回転すると、サングラスを着けた顔を上げ、両足を後ろにある横の金属棒にかけた。周りを見た後、選手は、回転してぶら下がり、今度は、後ろの金属棒につかまる。また、吊り革を下げる棒につかまりながら移動した後、横の棒に足をかけ、頭を下にして、回転して飛び降りた。

この選手は、弾みで少しジャンプすると、「ハハハハ......」と笑っていた。

乗客は、終点で降りたのか、その姿は、車内では見当たらなかった。ただ、ホーム上を移動する乗客は、何人か見えた。

この動画を投稿したのは、カメルーン代表として女子円盤投げに出場したノラ・モニー選手（28）だ。

世界陸上の公式サイトによると、モニー選手は、2016年まで米国で活動していたが、その後は、母国の代表になって、アフリカの陸上選手権で銀メダルを獲得するなどしていた。

世界陸上では、25年9月13日の予選で37人中の32位に終わり、ファイナルに進めなかった模様だ。とはいえ、インスタの投稿では、東京を満喫したと報告し、「ちょっとした地下鉄体操もして...楽しい旅だった」と明かした。

今回の動画が25日に投稿されると、主に海外からは、その身のこなしに賞賛の声も書き込まれた。