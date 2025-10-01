周辺が暴走？本人の資質？　小泉進次郎氏に相次ぐ週刊誌報道、識者の見立ては

自民党総裁選に出馬している小泉進次郎農水相（41）について、側近に不手際があったと週刊文春が立て続けに報じ、小泉氏が釈明に追われる事態になっている。

今回、自民党員826人の離党に側近が関わったとされたことについて、小泉氏は、自らは関知していないとXへの投稿で文春に抗議した。周辺の雑音に巻き込まれただけなのか、本人の資質が招いたことなのか、その真相は――。







826人離党問題に小泉氏「全く関知しておりません」

「ビジネスエセ保守に負けるな」。小泉氏の選対広報班長を務める牧島かれん元デジタル相が、ニコニコ動画でポジティブなコメントを書くよう陣営内で求めた問題では、高市早苗前経済安保相を揶揄するような表現も含まれていた。

この「やらせ投稿」問題に対し、小泉氏は2025年9月26日の会見で、牧島氏の事務所の独自判断だったとしたうえで、「一部行き過ぎた表現があった」と認めて再発防止したいと説明した。

この問題は、週刊文春が取り上げていたが、今度は、30日のウェブ版記事で、別の側近の不手際を報じた。

それによると、高市氏を支援していた前衆院議員が、自ら勧誘した多くの党員に総裁選の投票用紙が届いていないことに気づき、地元の党県連に確認すると、そのうち826人が6月に離党扱いになっていた。その9割超が前回の総裁選で高市氏に投票していたという。

県連では、小泉氏の側近に当たる県議の指示があってこの扱いにしたと文春に取材に答えたという。しかし、この県議は、指示を否定し、前衆院議員が落選して党費が集められないため826人の集金用紙を県連に戻しただけだとして、県連の事務的なミスではないかと主張したという。

この文春報道を受け、小泉氏は10月1日、直ちにXへの投稿で反論した。

826人の離党問題については、「今回初めて知ったところであり、全く関知しておりません」と説明した。そして、報道について、「事実に反する内容を印象付けるもので、自民党総裁選に不当な影響を与えかねない記事であり極めて遺憾です」として、文春側に抗議して記事の訂正を求めることを明らかにした。