「鬼レンチャン」話題のフィットネスプロデューサーAYA、バキバキ腹筋のハーフトップ姿　「いつもカッコいい」

2025.10.02 08:00
   フィットネスプロデューサーのAYAさん（40）が2025年9月27日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったボディが際立つウェア姿を披露した。

   AYAさんは、フジテレビ系バラエティ番組「千鳥の鬼レンチャン」の「300m走サバイバル」の企画（9月21日放送）で2連覇を達成し話題を集めた。

「沢山のご参加ありがとうございました」

   AYAさんは、明治神宮外苑・都立明治公園で開催されたニューバランス ランニングフェスティバル「Run your way. Park」に参加したことを報告し、ブルーのウェア姿を投稿した。

   「世界陸上が終わり記憶に新しいうちに国立競技場周り一辺『ランフェス』でジャック」とつづり、「メインステージにてラン前Workoutを皆んなで」とコメントを添えていた。また、「沢山のご参加ありがとうございました」と感謝の気持ちを述べていた。

   「そしてまさかの、鬼レンチャン サバイバルレースの男子メンバーにもバッタリ！」と驚いた様子をつづっていた。

   インスタグラムに投稿された写真では、ハーフトップにレギンスをあわせたウェア姿を披露。「New Balance」のロゴの前でポーズをきめ、引き締まったウエストと浮き上がる腹筋を披露していた。

   この投稿には、「やっぱカッコイイです」「引き締まってて綺麗」「いつもカッコいい」「引き締まりの半端なさ」「ブルーもお似合いです」といったコメントが寄せられていた。

