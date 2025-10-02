フリー素材モデル・茜さや、第1子出産報告　「想像の10倍大変だけど、我が子は想像の100倍可愛いな」

フリー素材サイト「ぱくたそ」のモデルなどで知られる、グラビアアイドルの茜さやさん（32）が、2025年10月1日にnoteを更新。第1子を出産したことを発表した。

「目が合うとにこぉと笑う笑顔がたまらなく愛しくて」

茜さんは5月に結婚したことを発表していた。

10月1日のnoteでは、「びっくりさせてしまうかもしれませんが... 今日は皆さんにどうしてもお伝えしたいことがあります」と切り出し、「ありがたいことに、私たち夫婦のもとに子供が誕生しました」と報告した。

続けて、茜さんは「結婚して間もない頃から、私たちは『子どもがほしいね』という話をしてきました。そして本当にありがたいことに、その願いが思いのほか早く叶い、私たちの生活に新しい命が加わりました」と明かした。

産後の生活については、「3時間おきに起きる我が子、夜中はそうなると1時間睡眠の細切れ睡眠が続く、家族の支えはあるけれど出産後の身体は痛い」と、大変だと明かした。

一方で、「目が合うとにこぉと笑う笑顔がたまらなく愛しくて」「子の命のために色々と調べ、毎日同じことを繰り返しながらも、1日1日変わる我が子の成長を感じて。ああ子育ては想像の10倍大変だけど、我が子は想像の100倍可愛いなと、幸せを噛み締めています」との思いも語った。

仕事については、「好きなので少しずつ続けて」いくというが、こうもつづった。

「今は前みたいに海外からキャリー引きずったまま打ち合わせ！ とか、さやちゃんはいつもどこにいるか分からない！ とか、そういう生活とは一旦卒業して、空が青いなとか今日も生きてて幸せだなとか、少しお手手が大きくなったなとか、そう言った身近な幸せに目を向けて人生の、第二ステージを頑張って行こうと思います」