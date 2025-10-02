松本人志、11か月ぶりX更新...「松ちゃんが動いた！」　復活匂わせ？ファン歓喜「楽しみ」「ついに」

お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さん（62）が、2025年10月1日、約11か月ぶりにXを更新した。

「【ヒント】逆 声 アカウント」

吉本興業のプラットフォーム「FANY」公式Xが、10月1日に動画を投稿した。砂嵐が映されたテレビからうっすらと低い声が聞こえてきて、最後にテレビの画面に「2025.11.1」との日付が映し出される―というものだ。

松本さんはXで、このFANYの投稿をリポスト。松本さんがXを更新したのは、24年11月、自身と文藝春秋との訴訟に関するお知らせ文を投稿して以来、約11か月ぶりとなる。

FANY公式アカウントは25年10月2日、前日に公開した動画にリプライする形で「この動画には、次につながる"名前"が隠されています。【ヒント】逆 声 アカウント」と追記した。

Xユーザーからは「解読班すごい。そして楽しみ」「ついに松ちゃん復活か」「松ちゃんリポスト嬉しー！」「はよ11月1日来い！ 松ちゃんが見たい！！ ダウンタウンが見たい！！！」「松ちゃんが動いた！！！」などと書き込まれている。

松本さんをめぐっては、吉本興業が8月に公式サイトで発表した「コンテンツファンド組成のお知らせ」という文章の中に、「ダウンタウンをはじめ（中略）弊社所属タレントがプロデュース・出演するコンテンツ（中略）などの制作を予定」しているとの記述があった。ファンからは「もうちょっとでダウンタウン見られますね」「嬉しすぎます」など、かねてから期待の声が上がっていた。