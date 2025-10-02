田村淳、「ロンブー」再結成の可能性に言及...「本当は亮さんにツッコんで欲しい」　解散理由も語る「コンビバランスが」

2025年6月にお笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」を解散したタレントの田村淳さんが、10月1日放送のバラエティー番組「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日）に出演し、コンビ解散の理由を語った。さらに、再結成の可能性についても言及した。

「コンビバランスが崩れちゃっていることのモヤモヤがずっと」

番組は、MCのお笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之さんと「とろサーモン」久保田かずのぶさんが、淳さんに「本音」を聞くという内容だった。

トークの中で淳さんは、「ロンドンブーツ1号2号」がレギュラー番組を持つようになった時期について振り返った。当時はコンビのツッコミが進行役をするのが通常だったものの、ツッコミである相方の田村亮さんは進行役が得意ではなく、淳さんが進行役を担当するようになっていったという。淳さんは、「ずっとイーブンだったコンビバランスが......、亮が俺に遠慮し始めるのが、『淳にやりたくない司会進行をやらせている』というところから崩れたと思っている」と、コンビの関係性について語った。

解散の理由についても、「コンビバランスが崩れちゃっていることのモヤモヤがずっとあった」と、この関係性が関わっていると話す。

淳さんによると、亮さんが闇営業問題を受けて謹慎後、19年に吉本興業を退所した際、淳さんは吉本に戻って来てほしいとの思いから吉本にも掛け合い、「株式会社LONDONBOOTS」を設立。しかし、亮さんは戻ろうとしなかったという。さらに亮さんは「吉本に戻るつもりはさらさらない」と記者会見で公言もしたため、亮さんと吉本をつなぐために設立した「株式会社LONDONBOOTS」は閉業。その後も淳さんは、吉本に戻ってほしいと説得したものの、亮さんが戻ることはなかったという。

結果、淳さんは、「俺もコンビバランスのもやもやとかあるけど、いったん屋号を下ろそう」「またバランスをしっかりと取ろう」と、解散に至ったのだと説明した。

久保田さんから「また戻ることもあるかもしれない？」と問われると、淳さんは「そうねえ」と否定はせず。「本当は亮さんにツッコんで欲しい人だから。昔みたいに、バーンと雑に俺のことを扱うというか」と話した。続けて、「その亮さんに出会えなくなったのは、俺が追い込んだからって思ってるから。それをいったんリセットするにはお互いに重くなった屋号を下ろそうっていう感覚」と解散の理由について改めて説明した。