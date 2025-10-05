J-CAST ニュース

「外交問題にされるべきことではない」はずの靖国神社、早くも火種　高市新総裁会見に「日韓関係、迷宮入り」韓国メディア

2025.10.05 16:38
工藤 博司
   自民党総裁選を制した高市早苗前経済安全保障担当相は2025年10月4日夕に総裁として初めて開いた会見で、靖国神社参拝の問題について「絶対に外交問題にされるべきことではない」などと話した。

   実際には、すでに韓国メディアは警戒感を強めており、「日韓関係が迷宮入り」と主張する新聞もある。過去の発言を蒸し返す向きもあり、火種が顕在化しつつある。

  • 記者会見する自民党の高市早苗新総裁。靖国神社に関する質問も出た（写真：代表撮影/ロイター/アフロ）
  • 靖国神社への対応も課題のひとつだ
慰霊の方法は「適宜適切に判断」

   高市氏は記者会見で、15日にも予定される首相指名後、靖国神社についてどう対応するかを問われ、

「靖国神社というのは、戦没者慰霊の中心的な施設であり、平和の社（やしろ）だ。どのように慰霊するのか、どのように平和を祈るのか、こういったことについては、適宜適切に判断させていただく」

などと返答。参拝するか否かは明言しなかった。さらに、

「絶対にこれは、外交問題にされるべきことではない。お互いに祖国のために命を落とした方に経緯を払いあえる、そういった国際環境を作るためには、私は一生懸命努力していきたい」

とも指摘した。

   韓国の京郷新聞は、この「外交問題にされるべきことではない」のくだりを「不明確な立場を示した」と論評し、「日韓関係が迷宮入りした」とした。

蒸し返される「つけ上がる」発言
