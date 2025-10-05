SKE48新曲は10年ぶりダブルセンター　熊崎晴香は14年半ぶり3作連続、「W松井」以来...「歴史に名前刻めてうれしい」

名古屋・栄を拠点に活動するSKE48が新曲「Karma（カルマ）」を9月24日に発売した。SKE48としては約10年ぶりのダブルセンターで、熊崎晴香さん（28）と佐藤佳穂さん（28）のベテランコンビが担当する。特に熊崎さんは3作連続のセンターで、松井珠理奈さん（28=21年卒業）、松井玲奈さん（34=15年卒業）のいわゆる「W松井」以来14年半ぶり。「絶対的エース」を目指しているという熊崎さんは「本当に『楽しい！』に尽きますね」と意気込む。

グループは10月に発足18年目を迎えた。新曲への思いや、今後の活動への展望を2回に分けて聞いた。（聞き手・構成：J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）

もし親友の交際相手を好きになったら......？分かれた2人の反応

―― 今回の楽曲は比較的落ち着いた印象ですね。

熊崎： 今までは「ダンスのSKE48」ということで、バキバキに踊ったり、格好良く見せたりする音楽が多かったですが、今回はどちらかというと、しっとりとした、芸術の秋を思わせるような、きれいな振り付けになっています。今までとは違うSKE48を見ていただけると思います。

佐藤： 今回は久々のダブルセンターということで、フォーメーションがきれいに見える楽曲になっています。16人選抜も久々です。劇場公演も元々は16人なので、16という数字の特別さも本作を通して感じています。

―― この楽曲は「男の子」目線で、友人の彼女に告白して略奪してしまうべきか悩む内容ですね。アイドルは恋愛できないことになっていますが、「男の子」目線の心情を想像しながら歌うのでしょうか。

熊崎： 私は結構感情移入する派なので、「どうしても好きになってしまったからしょうがない、この好きな思いを止められない」という思いを乗せて歌っていました。

佐藤： やはりアイドルは何にでもなれて、いろいろなことを表現できる活動だと思うので、自分の思う、その楽曲の世界観を表現するようにしています。（16人で）16通りのパフォーマンスをして出来上がるこの楽曲も、まとまりがあって魅力的だと思います。10代の子たちは何を考えながらやってるんだろう......？と少し思ったり、見て想像したりするのも楽しいです。

―― この楽曲のテーマで言えば、何を捨てて何を取りに行くか、なかなか難しい問題ですよね。思い切って自分の思いを伝えたら、親友との関係が破綻する。あるいは、親友との関係を守るために告白を諦めるか。お二方は、このような立場になったら、どちらの道を選びますか。

熊崎： 私はもう親友を取ります。

―― 保守的に行かれると......。

熊崎： そうですね、親友を取るというか、本当に自分は面倒くさがり屋なので、たとえ「好きになっちゃったな」と思っても、「親友といざこざ起こるのやだしな」「面倒くさいな」「考えるのやーめた！」となっちゃって、それですぐ冷めちゃうというのはあるので、親友といることにします。

佐藤： 私は伝えると思います。「親友を取るか否か」という判断というよりも、（思いを）隠したまま親友との関係を維持できない気がして......。なので、親友にも大切さを伝えて、好きになっちゃった方にも気持ちを伝えた上で、周りがどう判断するか。そこに委ねるかな、と思います。