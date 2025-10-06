「投手王国」日本に羨望のまなざし...韓国出身大リーグ投手ゼロの惨状、日本とは比較できないレベル【韓国メディア】

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年10月6日、大リーグの特集記事を組み、日韓の投手力を分析し、「投手王国」日本をうらやんだ。

「大リーグで韓国人投手が2年間存在しない」

日本人投手3人が所属するロサンゼルス・ドジャースは5日（日本時間）、敵地シチズンズ・バンク・パークで地区シリーズ第1戦を行い、東地区1位フィラデルフィア・フィリーズに5－3で勝利した。

試合は、大谷翔平選手（31）が先発のマウンドに上がり、6回3安打9奪三振3失点（自責3）。2点リードの9回に、佐々木朗希投手（23）がクローザーとして登場。1死後、マックス・ケプラー外野手（32）に2塁打を許すも、後続を抑えてチームを勝利に導いた。

2日に行われたワイルドカードシリーズ第2戦（シンシナティ・レッズ戦）では、山本由伸投手（27）が先発し、6回3分の2を投げ、4安打9奪三振2失点（自責0）。チームは8－4で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。

ポストシーズンで日本人投手が躍動する現状に、「OSEN」は「リュ・ヒョンジンを最後に韓国は大リーグ投手全滅したのに...日本がうらやましい、ポストシーズン史上初の『先発勝利＋セーブ』コンビ」とのタイトルで記事を展開した。

記事は「大リーグで韓国人投手が2年間存在しない中、日本には慶事が訪れた」と書き出し、こう続けた。

「今年のドジャースも日本人選手を前面に押し出し、2年連続ワールドシリーズ制覇を目指す。投打兼業の大谷を軸に、先発陣のエース山本由伸、そしてドジャースの弱点である救援陣で新たな力となっている佐々木まで、日本人三銃士の存在感が際立っている。韓国野球としてはうらやましい限りだ」